Нижегородские торговые центры начали отказываться от продажи вейпов

Торговые центры Нижнего Новгорода начали массово отказываться от размещения точек по продаже электронных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Руководители ТРЦ «Океанис» и ТЦ «Куб» уже заявили о намерении досрочно расторгнуть договоры с арендаторами, реализующими вейп-продукцию, чтобы создать безопасную среду для посетителей.
Инициативу по ограничению продажи устройств для курения ранее выдвинул губернатор Глеб Никитин, получив поддержку президента страны. Заместитель губернатора Андрей Чечерин отметил, что социально ответственный бизнес может добровольно поддержать политику региона, не дожидаясь официального федерального запрета. На данный момент около 600 торговых точек в области уже вывели вейпы из своего оборота.
Контроль за оборотом никотинсодержащей продукции ведут МВД, Роспотребнадзор и прокуратура. Кроме того, в регионе запущен чат-бот «АНТИВЕЙП», через который жители могут сообщить о незаконной продаже курительных устройств вблизи школ или о фактах курения среди подростков.
