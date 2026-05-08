Можно ли заставить соседей заплатить за шум и прожекторы в окна?

Громкий похоронный марш и песни с матом стали основанием для рекордного штрафа.

Дело о соседях-наруши­те­лях тишины дошло до Первого кассационного суда общей юрисдикции.

«За последнее время судебная практика чаще стала пополняться примерами рекордных взысканий с шумных соседей, — рассказала юрист Ирина Сивакова. — И вот создан важный прецедент: Первый кассационный суд оставил в силе решение о взыскании 200 тысяч рублей в пользу жителей частного дома, которые вынуждены были долгое время терпеть выходки своих соседей».

Конфликт между жителями соседних домов длился не один год — в ответ на претензии по поводу несоблюдения правил содержания животных (соседи вели личное подсобное хозяйство) владельцы ЛПХ установили на своём участке музыкальные колонки и начали включать на полную громкость песни с ненормативной лексикой, а также «Похоронный марш». Заодно они установили мощные прожекторы и направляли их соседям в окна.

В ответ на жалобы пострадавших в полицию нарушители заявляли, что реализуют своё законное право отдыхать в своём доме и слушать музыку.

В итоге, накопив приличное количество материалов об административных правонарушениях, а также справок от врачей, соседи обратились в суд, требуя взыскать с нарушителей компенсацию морального вреда.

Сначала в иске было отказано, но в апелляционной инстанции установили: нарушители в течение длительного времени травмировали окружающих, нарушая их право на отдых и благоприятную окружающую среду.

Теперь они должны будут выплатить пострадавшим 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Первый кассационный суд оставил это решение в силе.