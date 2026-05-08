Красноярские поэты о войне: голоса памяти и мужества

Жителям предлагают записать горизонтальное видео с чтением стихотворения автора нашей малой Родины о войне и опубликовать его в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #Красноярский_край_помнит_о_героях. «В Красноярском крае большое количество замечательных поэтов и писателей, более сотни из них посвятили свои произведения подвигам наших воинов в Великой Отечественной войне. Красноярск носит звание города Трудовой доблести, это значит, что его жители обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны. Мы должны помнить о подвиге наших предков, ценить их огромный вклад в Великую Победу», — рассказала Мария Гурова, ассистент кафедры общего языкознания КГПУ им. В. П. Астафьева. Для участия можно выбрать произведения красноярских авторов — Георгия Суворова, Александра Щербакова и других поэтов края. Принять участие может любой желающий до 11 мая включительно — возрастных ограничений нет.