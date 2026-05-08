В Хабаровском крае беспилотники начнут искать нарушения на земле

Росреестр отправит в небо цифровых инспекторов.

В Хабаровском крае Росреестр готовит масштабный мониторинг земель с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным управления, в этом году под аэрофотосъёмку попадут около 2,5 тысячи гектаров земель в границах населённых пунктов Хабаровского и Комсомольского районов. Беспилотники будут использоваться для выявления возможных нарушений земельного законодательства и уточнения кадастровых данных.

В ведомстве отмечают, что аналогичная практика уже применялась ранее и показала результативность: в 2025 году дроны обследовали более 1,2 тысячи гектаров в границах Корсаковского сельского поселения.

Как пояснил руководитель отдела государственного земельного надзора, картографии и геодезии Сергей Бойко, старт полётов запланирован на конец мая. По его словам, использование беспилотников позволяет сделать земельный контроль более точным и оперативным.

Дроны фиксируют фактическое использование участков, наличие построек и соответствие границ установленным данным. Полученная информация используется для актуализации сведений в Едином государственном реестре недвижимости и выявления нарушений.

В Росреестре подчёркивают, что полёты беспилотников не связаны с наблюдением за гражданами: маршруты заранее согласуются с органами власти, а съёмка ведётся исключительно над земной поверхностью для служебных целей.