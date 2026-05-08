В Хабаровском крае беспилотники начнут искать нарушения на земле

По данным управления, в этом году под аэрофотосъёмку попадут около 2,5 тысячи гектаров земель в границах населённых пунктов Хабаровского и Комсомольского районов. Беспилотники будут использоваться для выявления возможных нарушений земельного законодательства и уточнения кадастровых данных.