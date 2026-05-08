Что думают об этом ученые. О чем говорит феномен просыпания в 5 часов утра

Может быть, последним стоит потрудиться, перестроиться и влиться в ряды «жаворонков»? Этим же вопросом озадачился Кристофер Рандлер — профессор кафедры биологии Тюбингенского университета (Германия) и исследователь хронотипов человека. Свою статью он опубликовал на авторитетном научно-популярном интернет-портале The Conversation («Обсуждение»).
Договоримся о терминах
Хронотип — это очень просто, он отражает то, как люди ведут себя естественным образом, когда они чувствуют себя бодрыми или, наоборот, сонными. Два крайних хронотипа — «жаворонки» и «совы». Первые встают без будильника ни свет ни заря (то есть часто в 5 часов утра), вскоре после сна они уже готовы к подвигам. А вот вечером их клонит в постель, и они рано ложатся спать. «Совы» — полная противоположность, встать в 5 часов для них трагедия. Они любят просыпаться поздно, «раскачиваются» первую половину дня, а во второй только начинают полноценно работать. Спать ложатся гораздо позже полуночи.
Как утверждает известный врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов, людей с такими крайностями примерно 20%. Остальные имеют промежуточный хронотип «голубя». Этим людям все равно, когда ложиться и когда вставать, они в этом плане конформисты и могут легко менять свои привычки.
Социальная жизнь крутится вокруг «жаворонков»
У «жаворонков» много социальных преимуществ. В целом они более успешны в карьере, чем «совы». И это объяснимо — их больше любит руководство, ведь большинство ведомств, предприятий и производств более ориентированы на них, они начинают работать рано утром, когда «совы» еще только раскачиваются. Но, с другой стороны, есть некоторые исследования, которые объективно показывают, что «жаворонки», как правило, более инициативны, пунктуальны и реально сильнее настроены на карьеру. Хотя, честно говоря, таких исследований немного, и с их результатами не все соглашаются.
Но поскольку социальная жизнь крутится вокруг «жаворонков», карьерному человеку лучше подстраиваться под них. «Голубям» это сделать много проще, а вот с настоящими «совами» есть проблема. Дело в том, напоминает профессор Рандлер, что хронотип во многом определяется нашими генами и является наследственным. И поэтому истинные «совы» вряд ли могут «перековаться» в «жаворонков».
Для таких людей просыпаться в 5 и быстро включаться в работу может быть вредно, так как противоречит их биологическим особенностям. Это может подорвать у них как здоровье, так и продуктивность. Жизнь человека в условиях, которые не соответствуют его естественному режиму сна, повышает риск таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, гипертония. Учеными убедительно доказано все это в исследованиях. Только вот в них редко оценивался хронотип человека, и, похоже, вся эта патология преимущественно типична для «сов». Ведь именно они в основном недосыпают в этом несправедливом для них мире, «настроенном» преимущественно под «жаворонков».
Семь раз отмерь…
Поэтому профессор Рандлер советует, прежде чем перестраивать свой хронотип, уточните его, ведь вы можете быть не «голубем», а истинной «совой». В последнем случае вам нужно приложить все силы, чтобы подстроить работу под себя, а не себя под работу. И обязательно помните, чтобы избежать вреда от раннего просыпания, нужно обязательно ложиться спать пораньше, чтобы продолжительность сна была нормальной, 7−8 часов.
Для определения своего хронотипа сомнолог Михаил Полуэктов рекомендует специальный опросник, предложенный Джеймсом Хорном и Олафом Остбергом ещё в 1976 г. Его легко найти в Интернете.