Янтарный комбинат создал уникальный макет штурма Кёнигсберга из 24 килограммов самоцвета

Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие с промышленной добычей и переработкой янтаря, выпускающее более 170 тысяч изделий в год. С 2014 года комбинат развивается в структуре Ростеха. За это время в модернизацию производства инвестировали 4,7 млрд рублей. С 2025 года предприятие входит в финансовый холдинг «РТ-Финанс», который взял на себя стратегическое управление.