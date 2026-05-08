Янтарный комбинат создал уникальный макет штурма Кёнигсберга из 24 килограммов самоцвета

Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) изготовил из балтийского янтаря мозаичную карту штурма Кёнигсберга советскими войсками в апреле 1945 года. На воссоздание одной из самых значимых операций Великой Отечественной войны ушло 24 килограмма самоцвета. Размер макета — 130 на 83 сантиметра. Впервые его покажут 9 мая на смотровой площадке Приморского карьера, вход в этот день будет свободным.
Макет выполнен в технике мозаики. Более пятисот фрагментов янтаря художники обработали вручную. Граница города и линия фронта на начало штурма 6 апреля 1945 года выложены самоцветами разных оттенков, а водные преграды — тонированным в голубой цвет камнем. На поверхности карты размещены фортификационные сооружения, танки, самолёты и корабли — больше ста деталей. Все они отлиты из латуни. Над композицией коллектив предприятия работал три месяца.
«Янтарный макет штурма Кёнигсберга — единственный в мире, — отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин. — Он напоминает о мужестве советских солдат. Взятие города, считавшегося символом немецкой военной мощи, позволило переломить ситуацию на северном направлении и приблизить падение Берлина. Макет создан из янтаря — символа современной Калининградской области. Он объединяет прошлое, настоящее и нашу общую победу».
Справка: В результате Кёнигсбергской наступательной операции основные силы немецкой восточно-прусской группировки были разгромлены. Победоносное завершение штурма отметили салютом в Москве 9 апреля 1945 года. Имена воинов, участвовавших в штурме, присвоены улицам, проспектам и набережным Калининграда и населённым пунктам области.
Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие с промышленной добычей и переработкой янтаря, выпускающее более 170 тысяч изделий в год. С 2014 года комбинат развивается в структуре Ростеха. За это время в модернизацию производства инвестировали 4,7 млрд рублей. С 2025 года предприятие входит в финансовый холдинг «РТ-Финанс», который взял на себя стратегическое управление.