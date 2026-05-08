Беспрозванных: за год Калининградскую область посетили 160 тысяч иностранных туристов

Встреча прошла в рамках проекта Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. В Калининград приехали 50 блогеров из 25 стран, общая аудитория которых превышает 34 миллиона подписчиков. Беспрозванных попросил их больше рассказывать о регионе, чтобы «развеивать мифы о том, что здесь чего-то не хватает». «Здесь всё есть, здесь безопасно, поэтому можно спокойно посещать Калининградскую область», — подчеркнул губернатор.