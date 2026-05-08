Беспрозванных: за год Калининградскую область посетили 160 тысяч иностранных туристов

В 2025 году регион посетили порядка 160 тысяч граждан зарубежных государств. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с участниками медиашколы для иностранных блогеров, которая прошла 7 мая.
Всего за прошлый год Янтарный край принял около 2,5 миллиона туристов. «Это говорит о том, что у нас очень высокий туристический потенциал и есть что посмотреть», — заявил глава региона.
Встреча прошла в рамках проекта Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. В Калининград приехали 50 блогеров из 25 стран, общая аудитория которых превышает 34 миллиона подписчиков. Беспрозванных попросил их больше рассказывать о регионе, чтобы «развеивать мифы о том, что здесь чего-то не хватает». «Здесь всё есть, здесь безопасно, поэтому можно спокойно посещать Калининградскую область», — подчеркнул губернатор.
Он также отметил, что важным инструментом продвижения региона на международном уровне становятся крупные культурные и спортивные события. Один из ближайших примеров — Российско-Китайские молодёжные игры, которые пройдут в Калининграде в мае 2026 года.
Губернатор посоветовал гостям не ограничиваться Калининградом и побережьем, а съездить в Балтийск, Советск и Нестеровский округ, где находится озеро Виштынец — самое крупное и глубокое в регионе. «Сейчас мы активно пытаемся перенаправить туристические потоки вглубь региона, обустраиваем инфраструктуру на востоке», — отметил Беспрозванных. По его словам, многие уникальные объекты уже включены в экскурсионные маршруты.