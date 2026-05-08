После воздушной атаки в Ростове приостановили работу 13 аэропортов

Здание филиала «Аэронавигация Юга России» пострадало в Ростове после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

После воздушной атаки на Ростов-на-Дону приостановили работу 13-ти аэропортов. Об этом утром 8 мая в соцсетях проинформировала пресс-служба Минтранса России.

— Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге страны, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», — говорится в сообщении министерства.

Персонал филиала находится в безопасности. На данный момент специалисты проверяют оборудование, корректируются расписание и технологии управления воздушным движением.

Приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Позже должны опубликовать уточненную информацию.

Напомним, в ходе ночной воздушной атаки в Первомайском районе в Ростова-на-Дону из-за частей БПЛА вспыхнул пожар в четырехэтажном административном здании. Возгорание уже потушено. Также в переулке Аэроклубовском оказались повреждены остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, горело дерево. Пострадавших нет.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше