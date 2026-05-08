Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска после свадьбы узнала, что у мужа-иностранца есть жена — вот чем все закончилось

Жительница Гродно вышла замуж за двоеженца — что случилось потом.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно женщина вышла замуж за мужчину, у которого уже была жена. Подробности рассказали в Гродненском областном суде.

Так, в августе 2025 года гродненка вышла замуж за гражданина Латвии в одном из загсов города. Однако вскоре после свадьбы женщине позвонила жена ее мужа, проживающая в России. Выяснилось, что еще в марте 2024 года латыш женился на россиянке, и на момент его нового супружества предыдущий брак еще не был расторгнут.

Белоруска подала в суд на своего новоиспеченного супруга, чтобы брак признали недействительным. В суде выяснилось, что при оформлении белорусского брака мужчина представил справку о том, что он не женат, которую ему выдали латвийские органы, но о российской жене двоеженец умолчал. В российском загсе в свою очередь подтвердили, что брак был зарегистрирован и до сих пор действителен.

Двоеженец на заседание по разводу не явился. Суд признал союз недействительным (ст. 45 Кодекса о браке и семье). По закону такой брак считается недействительным с момента его заключения, то есть свадьбы будто бы и не было. Решение суда сразу же вступило в силу.

Тем временем ФСЗН Минтруда предупредил белорусов о внезапных звонках: «Связываются без предупреждения».

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше