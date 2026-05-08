Белоруска после свадьбы узнала, что у мужа-иностранца есть жена — вот чем все закончилось

В Гродно женщина вышла замуж за мужчину, у которого уже была жена. Подробности рассказали в Гродненском областном суде.
Так, в августе 2025 года гродненка вышла замуж за гражданина Латвии в одном из загсов города. Однако вскоре после свадьбы женщине позвонила жена ее мужа, проживающая в России. Выяснилось, что еще в марте 2024 года латыш женился на россиянке, и на момент его нового супружества предыдущий брак еще не был расторгнут.
Белоруска подала в суд на своего новоиспеченного супруга, чтобы брак признали недействительным. В суде выяснилось, что при оформлении белорусского брака мужчина представил справку о том, что он не женат, которую ему выдали латвийские органы, но о российской жене двоеженец умолчал. В российском загсе в свою очередь подтвердили, что брак был зарегистрирован и до сих пор действителен.
Двоеженец на заседание по разводу не явился. Суд признал союз недействительным (ст. 45 Кодекса о браке и семье). По закону такой брак считается недействительным с момента его заключения, то есть свадьбы будто бы и не было. Решение суда сразу же вступило в силу.
