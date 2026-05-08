Белоруска после свадьбы узнала, что у мужа-иностранца есть жена — вот чем все закончилось

Белоруска подала в суд на своего новоиспеченного супруга, чтобы брак признали недействительным. В суде выяснилось, что при оформлении белорусского брака мужчина представил справку о том, что он не женат, которую ему выдали латвийские органы, но о российской жене двоеженец умолчал. В российском загсе в свою очередь подтвердили, что брак был зарегистрирован и до сих пор действителен.