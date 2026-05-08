Большой концерт ко дню Победы в Красноярске пройдет на площади Мира

9 мая в Красноярске пройдет большой праздничный концерт под открытым небом. Он начнется на площади Мира в 20:00 с выступления вокального ансамбля регионального главка МВД России «Голоса Енисея». Запланированы также выступления ведущих артистов и творческих коллективов края. В программе: заслуженная артистка России Екатерина Булгутова, ансамбль танца Сибири, ансамбль танца «Енисейские зори», Театр детского танца «Орлёнок» и многие другие. Выступающие исполнят самые популярные военные и казачьи песни, композиции из художественных фильмов. Специальную программу к Дню Победы подготовил ансамбль «Красный Яр». Зрители смогут подпевать любимым исполнителям, превратив пространство перед БКЗ в настоящую «Поющую площадь». В завершении все вместе исполнят культовую песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Под эту легендарную композицию в 22:00 небо над Красноярском озарит праздничный салют. Торжественное шествие подразделений пройдет 9 мая в Красноярске: раскрываем программу самого ожидаемого события. 6+