Воронежские льготники могут сменить форму соцподдержки до октября

Жители региона, имеющие право на набор социальных услуг (НСУ), должны до 1 октября определиться, как они хотят получать помощь в следующем году: самими услугами или деньгами. Сделать выбор можно как для всего пакета сразу, так и для отдельных его частей. Об этом напомнили в региональном минздраве 7 мая.