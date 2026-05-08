Метростроевцы приступили к восстановлению дома на Горького перед запуском щитов

Он вошел в список объектов, за которыми ведется геотехнический мониторинг.

Источник: Живем в Нижнем

Дом № 164, расположенный на улице Горького в Нижнем Новгороде, начали восстанавливать перед запуском тоннелепроходческих щитов метро. Об этом сообщает «Метро НН».

Дом вошел в перечень объектов, за которыми ведется геотехнический мониторинг в зоне строительства подземки. Ремонт проводят по итогам обследования 2024 года: тогда эксперты установили, что трещины на фасаде образовались еще до переустройства инженерных сетей на Ошарской.

Работы включают в себя укрепление фундамента. Сначала специалисты пробурят наклонные скважины вдоль, затем установят в них оборудование для закачки цементной смеси. После этого в доме проведут восстановительный ремонт и устранят трещины в стенах.

«Эти работы необходимы для начала новой проходки тоннелей от тупиков за станцией “Горьковская”, которая стартует в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что два тоннеля метро от станции «Горьковская» хотят построить в 2026 году.