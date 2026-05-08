Снегопад в Норильске парализовал движение во дворах (видео)

В Норильске 8 мая сильный снегопад практически парализовал движение транспорта по дворам города.
Как рассказали в МЧС по Красноярскому краю, одну из машин пришлось вызволять из снежного плена. Дежурный караул 40 пожарно-спасательной части района Талнах возвращался с пожара и заметил легковушку, которая застряла в сугробе и не могла выбраться. Огнеборцы зацепили авто тросом и вытащили его с помощью буксира.
По прогнозу синоптиков сегодня вечером снегопад остановится. Завтра, 9 мая, ожидается пасмурная погода, днем до −9 °C.
