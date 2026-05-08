Силовики в Волгограде почтили память героев-чекистов, отдавших жизни за Победу

Вот этом году возле мемориала на площади Чекистов собрались все те, для кого бессмертен подвиг сталинградских чекистов — бойцов 10-й дивизии войск НКВД, которые одними из первых встретили врага на подступах к Сталинграду, самоотверженно обороняли Сталинградский тракторный завод, сдерживали наступление немцев на Мамаевом кургане и в других стратегически важных точках. Вклад чекистов, героически погибших, отражая нацистскую армию — бесценен и навсегда останется в памяти нынешних и будущих поколений.