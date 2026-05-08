Силовики в Волгограде почтили память героев-чекистов, отдавших жизни за Победу

Руководители и сотрудники силовых структур — УФСБ и ПУ ФСБ России по Волгоградской области.

Руководители и сотрудники силовых структур — УФСБ.

и ПУ ФСБ России по Волгоградской области, военной контрразведки, региональных ГУ МВД, МЧС и ФССП, УФСИН, а также академии МВД России и спортобщества «Динамо» утром 8 мая почтили память героев-чекистов, отдавших свои жизни за Великую Победу. Как сообщает ИА «Высота 102», участники торжественных мероприятий возложили цветы к мемориалам.

Начался день с традиции, которая с 2025 года стала неотъемлемой частью памятных дней сотрудников Управления ФСБ России — с возложения цветов к бюсту Начальника УНКВД — УНКГБ СССР по Сталинградской области 1938−1944 гг. Александра Ивановича Воронина. Напомним, генерал-лейтенант Воронин возглавлял чекистский аппарат города Сталинграда и области с первого дня Великой Отечественной войны. Своей работой он внес неоценимый вклад в Победу.

в битве на Волге.

Неизменным центром притяжения в эти памятные дни для представителей силовых и правоохранительных ведомств, нынешних сотрудников и ветеранов, членов семей, подшефных организаций, учебных заведений и Общества «Динамо» уже много лет является памятник воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда — защитникам города.

в 1942—1943 годах.

Вот этом году возле мемориала на площади Чекистов собрались все те, для кого бессмертен подвиг сталинградских чекистов — бойцов 10-й дивизии войск НКВД, которые одними из первых встретили врага на подступах к Сталинграду, самоотверженно обороняли Сталинградский тракторный завод, сдерживали наступление немцев на Мамаевом кургане и в других стратегически важных точках. Вклад чекистов, героически погибших, отражая нацистскую армию — бесценен и навсегда останется в памяти нынешних и будущих поколений.

Сотрудники волгоградского Управления в эти дни с особой гордостью, благодарностью и теплом вспоминают ветеранов: возлагают цветы к местам захоронения ушедших из жизни чекистов-героев Великой Отечественной войны и навещают тех, чей опыт, мудрость и сила вдохновляют нас.

и по сей день.

Фото: предоставлены УФСБ России по Волгоградской области.

