Волгоградцам рассказали о смертельной опасности стейков с кровью

В дни, когда в каждом третьем заведении горожанам предлагают яйцо пашот с вытекающим желтком или стейк с кровью, санитарные врачи напоминают о рисках заражения сальмонеллезом.
Что такое сальмонеллез?
Сальмонеллез — инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии, попадающие в организм человека из продуктов животного происхождения. Проявить себя в полной мере заболевание может как через несколько часов после употребления зараженных продуктов, так и спустя несколько дней.
Как заражаются сальмонеллезом?
Чаще всего опасное заболевание грозит гурманам, предпочитающим не доваривать куриные яйца и не прожаривать мясо. Источником заражения могут стать и домашние животные — крупный рогатый скот, свиньи, кошки, собаки и птицы. К слову, подхватить опасные бактерии волгоградцы рискуют и от людей, которые не болеют сами, но при этом являются носителями инфекциями.
— Риск заболевания сальмонеллезом существует и после глотания грязной воды, — отмечают в региональном Управлении Роспотребндзора.
Как проявляет себя болезнь?
В Роспотребнадзоре отмечают, что болезнь может практически не выдавать себя, а может заявить о себе во всеуслышание. В первую очередь пациентов должны насторожить повышение температуры, общая слабость и сильная головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократный водянистый стул.
— При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности, — говорят санитарные врачи. — Если иммунитет больного не ослаблен, то сальмонеллез проходит на десятый день. Но, в случае, когда инфекцию не распознают вовремя, у пациента может начаться перитонит, инфекционно- токсический шок и полиартрит, что грозит ему тяжелыми последствиями.
Как защитить себя от сальмонеллеза?
Правила защиты кажутся максимально простыми и знакомыми каждому с детства — мыть руки перед едой, пользоваться отдельным ножом, а также разделочными досками для сырого мяса и рыбы, не есть полусырые стейки, пить только кипяченое молоко и избегать гоголя-моголя и яиц с сыром центром.
Источником опасности летом специалисты называют также непроверенный «Адыгейский» сыр и творог, продаваемый из-под полы. Во время путешествий горожанам советуют выбирать лишь проверенные заведения, не размениваясь здоровьем в сомнительных забегаловках.
