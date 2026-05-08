Молодежная площадка «ПроТворчество» в Сочи соберет 150 учащихся

Творческий форум «ПроТворчество», который проходит в Сочи в четвертый раз, собрал 150 школьников и студентов. Мероприятие реализуется в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети» и объединяет талантливую молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
В программе форума — работа интерактивных площадок, пресс-конференция с известными деятелями культуры и творческих индустрий. Мастер-классы для участников проведут приглашенные эксперты: певица и диджей София Ситникова, предприниматель Олег Маркунасов, президент Клуба маркетологов Сочи Александра Мирошникова, хореограф Валерия Мисник, психолог Аля Чайкина и другие.
«“ПроТворчество” уже четвертый год подряд доказывает: Сочи — это не только курорт, но и настоящая кузница молодых талантов. Мы видим, как с каждым сезоном растет уровень участников и появляются новые яркие имена. В этом году мы сделали акцент на практической пользе: ведущие артисты, хореографы и психологи лично поделятся со старшеклассниками и студентами инструментами, которые помогут им состояться в творческой профессии», — рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.
По его словам, 40 финалистов выступят на заключительном гала-концерте, приуроченном ко Дню города Сочи, в парке «Ривьера» 30 мая. Победители и обладатель приза зрительских симпатий получат памятные статуэтки и призы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.