Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежная площадка «ПроТворчество» в Сочи соберет 150 учащихся

Мастер-классы для участников проведут приглашенные эксперты.

Источник: Национальные проекты России

Творческий форум «ПроТворчество», который проходит в Сочи в четвертый раз, собрал 150 школьников и студентов. Мероприятие реализуется в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети» и объединяет талантливую молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.

В программе форума — работа интерактивных площадок, пресс-конференция с известными деятелями культуры и творческих индустрий. Мастер-классы для участников проведут приглашенные эксперты: певица и диджей София Ситникова, предприниматель Олег Маркунасов, президент Клуба маркетологов Сочи Александра Мирошникова, хореограф Валерия Мисник, психолог Аля Чайкина и другие.

«“ПроТворчество” уже четвертый год подряд доказывает: Сочи — это не только курорт, но и настоящая кузница молодых талантов. Мы видим, как с каждым сезоном растет уровень участников и появляются новые яркие имена. В этом году мы сделали акцент на практической пользе: ведущие артисты, хореографы и психологи лично поделятся со старшеклассниками и студентами инструментами, которые помогут им состояться в творческой профессии», — рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

По его словам, 40 финалистов выступят на заключительном гала-концерте, приуроченном ко Дню города Сочи, в парке «Ривьера» 30 мая. Победители и обладатель приза зрительских симпатий получат памятные статуэтки и призы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.