Волонтеры компании tpe отреставрировали памятник легендарной «Катюше» в Кстове

В преддверии Дня Победы и в знак памяти к героическим подвигам солдат в годы Великой Отечественной войны волонтеры из компании tpe, которая занимается промышленным строительством, привели в порядок мемориал в кстовском парке Победы.
Волонтеры отреставрировали памятник первой отечественной мобильной реактивной системе залпового огня «Катюше». Они обработали поверхность кузова пескоструйным методом и нанесли антикоррозийную защиту, а также покрасили артиллерийские орудия, переложили плитку на тротуаре у постамента, покрасили бордюры и разбили цветочные клумбы.
Работники tpe — профессиональные строители, специализирующиеся на промышленном строительстве и модернизации предприятий нефтехимического комплекса. В годы войны в Кстове находилось минометное училище, которое выпускало боевые расчеты для «Катюш». А жители поселка Селекционный упорно трудились на полях, и в научных лабораториях. Ремонт мемориального комплекса завершили накануне митинга, посвящённого 81-й годовщине Победы. Ребята из поселковой школы подготовили трогательные патриотические номера, вахту памяти несли юнармейцы. Цветы возлагали жители и школьники Селекционной станции, юнармейцы, работники компании, которые реставрировали памятник и члены их семей, а также спортсмены «Дома Акробатики», который поддерживает компания tpe.
В этом году поселок Селекция отмечает свое 90-летие, и обновленный мемориал стал одним из подарков жителям.
«С 2014 года в поселковом парке Победы стоит восстановленная военная техника, дополняя мемориал памяти жителей села, погибших на фронтах Великой Отечественной. Отрадно, что в этом году компания tpe помогла нам обновить “Катюшу” и гаубицу. Достойная дань памяти наших героев», — сказал глава Ройкинского территориального отдела Валентин Горячев.
Как рассказал представитель tpe Александр Граб, для сотрудников компании подвиг поколения, на чью долю пришлась война, стал нравственным ориентиром. Коллектив tpe чтит героизм и мужество тех, кто воевал и трудился в тылу на благо победы, а после окончания войны возрождал разрушенные города и заводы.
«Из пепла и руин они создали фундамент великой страны. Мы — строители. И это не просто профессия. Это прямая связь поколений. Мы продолжаем славное дело наших отцов, дедов и прадедов. Поэтому почтить их подвиг мы хотим не громкими словами, а делом — тем, что умеем лучше всего. Мы продолжаем созидать во благо нашего общего мирного будущего!» — сказал он.
Компания tpe комплексно обновляет памятники советским солдатам, павшим во времена Великой Отечественной Войны — волонтеры проводят восстановительные работы в городах присутствия компании. Так, в Энгельсе Саратовской области они привели в порядок мемориал «Вечный огонь», покрасили монументальный обелиск в посёлке Мясокомбинат и приняли участие в международной акции «Сад памяти».