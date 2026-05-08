Падел-центр откроют на месте гипермаркета «О'кей» в Нижнем Новгороде

В Советском районе Нижнего Новгорода, на территории, ранее занимаемой гипермаркетом «О кей», открылся новый центр падела. Как сообщили в торговом центре «Жар-птица», где находится заведение, это событие станет доступно посетителям в скором времени.
Напомним, что «О кей» прекратил свою работу летом минувшего года. Персонал торговой точки был переведен в филиал на Комсомольской площади, расположенный в Ленинском районе. В настоящее время функционирует еще один гипермаркет той же сети, находящийся в Автозаводском районе, неподалеку от станции метро «Кировская».
Сообщается, что новая площадка для игры в падел в «Жар-птице» уже полностью готова к приему гостей, так как всё необходимое оборудование смонтировано. Торжественное открытие ожидается в ближайшее время.
Падел представляет собой вид спорта с ракетками, объединяющий в себе черты большого тенниса и сквоша. Зародившись в Мексике, этот вид спорта в последние годы демонстрирует активное развитие на территории России.
