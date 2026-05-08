Разделить всё самое лучшее с друзьями: Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха компаниями в мае

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для отдыха компаниями в мае. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ. РУ».
Областной центр попал на восьмое место списка. Туристы приезжают в регион на 4 дня. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 6 тыс. рублей.
На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований компаниями. Второе место делят Казань и Сочи (по 6%), третье заняла Москва (5%).
Топ-10 выглядит следующим образом:
Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи; Казань, Татарстан — 3 ночи; Сочи, Краснодарский край — 4 ночи; Москва, Московская область — 3 ночи; Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи; Ялта, Крым — 4 ночи; Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей; Калининград, Калининградская область — 4 ночи; Геленджик, Краснодарский край — 4 ночи; Судак, Крым — 3 ночи.
