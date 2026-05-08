«Красноярск. Тыловики» — подвиг речников Енисейского пароходства лег в основу одной из шести серий фильма

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня Победы в национальном центре «Россия» состоялся показ ленты художественно-документальных фильмов «Красноярск. Тыловики».
Фильм рассказывает о вкладе работников разных отраслей в Великую Победу и состоит из шести серий, каждая из которых посвящена подвигам летчиков, железнодорожников, заводчан, строителей, лётчиков.
Посмотреть фильм пришли зрители разных поколений: ветераны труда, курсанты, юнармейцы, представители предприятий и отраслей, представленных в фильме.
Главные герои ленты — дедушка, написавший книгу о тыловиках Красноярского края, и его внук. Вместе они записывают подкаст и рассказывают о невероятном вкладе сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне.
Роль писателя исполнил известный актер Владимир Стеклов, а внука и его подругу сыграли Арсений Метцгер и Дарья Cтепанова.
Благодаря добавлению в документальную хронику художественной линии фильмы получились душевными и трогательными.
Как рассказал режиссер Владимир Тарасов, команда, работавшая над созданием ленты, постаралась не теряя достоверности, каждую серию завершать на позитивной ноте, больше говоря о достижениях, а не о потерях. Одна из серий создана при поддержке компании «Норникель» и рассказывает о работе Енисейского пароходства в годы Великой войны.
«Отдельная невероятная история — это подвиг речников. Мы хотели отдать дань уважения женщинам, которые заменили мужчин, ушедших на фронт, и передать это не только с горькой, но и с воодушевляющей стороны — ведь они преодолевали большие трудности, чтобы наступил мир. Наш проект — с известным актером в главной роли, с большой командой — не мог состояться без поддержки таких компаний, как “Норникель”, РЖД, Сибирский институт развития креативных индустрий. Такой фильм требует вложений, и благодаря их поддержке удалось создать уникальный проект», — поделился режиссер Владимир Тарасов.
Более 2000 речников ушли на фронты Великой Отечественной войны. Заменяя защищавших Родину мужчин, на работу выходили подростки-курсанты, а также тяжелые речные профессии осваивали женщины. Среди них — легендарная Любовь Степанькова, единственная женщина-механик в истории Енисейского флота и первая во всем СССР. В то же время в Заполярье строился и работал Норильский комбинат, чья продукция была опорой для обороны страны. Красноярские речники доставляли по Енисею на Крайний Север все необходимое. За годы войны суда Енисейского пароходства перевезли свыше 3 млн тонн грузов для нужд фронта и оборонных предприятий.
Кинопоказ посетил ветеран Енисейского речного пароходства и бывший капитан-наставник Владимир Рукосуев. Он пришел на флот в 1959 году на пароход «Спартак». Именно на нем в 1935 году доставили в Заполярье первых рабочих для строительства Норильского комбината.
«В войну не хватало всего — продовольствия, запчастей, оборудования, топлива. При этом у речников была важная задача в связи с особенностями Красноярского края, где на огромной площади возможно только водное сообщение. Даже мобилизация жителей с Севера на фронт производилась на судах Енисейского пароходства. В фильме ничего не приукрасили, даже было еще сложнее и тяжелее», — рассказал Владимир Рукосуев.
Как отметила депутат Законодательного Собрания края Ирина Субочева, у такого значимого фильма обязательно должно быть продолжение, его необходимо показывать школьникам и студентам. Несмотря на суровость военных лет, нельзя проявлять малодушие и забывать о прошлом, о подвигах героев.
«Даже на несколько минут в эти тяжелейшие перевозки грузов по очень непростой реке, понимаешь, как важно показывать нашу историю. Потому что у нас растут дети, есть семьи, которые работают на этих предприятиях. Это уникальный проект, который хорошо будет смотреться детьми и подростками, он очень добрый и теплый, при этом каждая серия несет важную смысловую нагрузку», — подчеркнула она.
Отметим, что федеральный проект «Тыловики.РФ» выиграл национальную премию «Герои большой страны» как лучший короткометражный фильм. Картины включены в постоянную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе и рекомендованы для показа в школах.
