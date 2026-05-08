В Архиерейском квартале Перми появится часовня по историческому образцу

Её проект основан на облике святилища, стоявшего здесь много лет назад.

Историческую часовню восстановят в Архиерейском квартале Перми, рассказала настоятель Архиерейского Подворья крестового храма святителя Митрофана Воронежского Пермской епархии Русской Православной церкви схимонахиня Серафима.

В новом Архиерейском квартале, который создаётся на территории бывшего зоопарка, появится часовня. Её проект основан на облике часовни, стоявшей здесь много лет назад — на месте захоронения почётного гражданина Грицинского.

Схимонахиня Серафима рассказала, что над проектом долго и тщательно работали. Образ часовни сформирован именно на основе исторического сооружения, что очень важно для сохранения памяти тех, кто здесь похоронен.

«Есть предложение увековечить память всех, кто здесь упокоился. На кладбище в виде плит где будут обозначены фамилии, имена, чтобы каждый человек, каждый житель или гость нашего города мог прийти и познакомиться с теми, кто здесь захоронен», — поделилась Серафима.

Напомним, ранее в Архиерейском квартале Перми нашли фундамент ограды старинного кладбища.