Около 100 нижегородских старшеклассников освоили рабочие профессии

Самой популярной стала группа «Чертежников-конструкторов» — 44 человека. По направлению «Лаборант химического анализа» обучение завершили 24 выпускника. Еще 26 старшеклассников освоили работу на станках с программным управлением (ПУ). Теоретическую базу школьники получали в педагогическом технопарке «Кванториум» Мининского университета и в базовых школах, а практику проходили на площадках партнеров. Для операторов ПУ занятия организовал Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий, для чертежников — Горьковский автозавод.