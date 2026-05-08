Около 100 нижегородских старшеклассников освоили рабочие профессии

Итоги полугодовой программы профессионального обучения подвел Мининский университет.

Источник: Нижегородская правда

94 старшеклассника из Нижнего Новгорода и Чкаловского округа сдали экзамены в центре «Моя первая профессия». Итоги полугодовой программы профессионального обучения подвел Мининский университет.

Самой популярной стала группа «Чертежников-конструкторов» — 44 человека. По направлению «Лаборант химического анализа» обучение завершили 24 выпускника. Еще 26 старшеклассников освоили работу на станках с программным управлением (ПУ). Теоретическую базу школьники получали в педагогическом технопарке «Кванториум» Мининского университета и в базовых школах, а практику проходили на площадках партнеров. Для операторов ПУ занятия организовал Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий, для чертежников — Горьковский автозавод.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, ребята из Сормовского района готовили растворы заданной концентрации и осваивали электрохимические методы анализа, а старшеклассники из Чкаловска учились писать управляющие программы и работать на токарных станках, а 44 автозаводских школьника за несколько месяцев научились создавать 3D-модели в «КОМПАС-3D».

«Все экзамены сданы, большинство — на “хорошо” и “отлично”. Это доказывает: давать профессию со школьной скамьи не только можно, но и нужно», — добавил ректор.

Напомним, в апреле 21 школьник из Чкаловска подтвердил квалификацию «Ассистент экскурсовода», а 15 учеников из Сормовского и Автозаводского районов — «Оператор беспилотных авиационных систем».

Институт непрерывного образования Мининского университета реализует программу «Моя первая профессия» четвертый год подряд. В 2026 году в ней участвуют уже 12 школ Нижегородской области. Следующий набор стартует в сентябре.

