В предстоящие майские выходные красноярские коммунальщики усилили охрану на объектах от нештатных ситуаций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии праздничных дней «КрасКом» усилил меры безопасности, чтобы гарантировать стабильную подачу питьевой воды и транспортировку стоков, а также защитить стратегически важные инженерные сооружения от нештатных ситуаций.
В День Победы синоптики обещают красноярцам по-летнему теплую и комфортную для пикников погоду, которая, несмотря на действующие в Красноярске запреты, становится дополнительным фактором угрозы ландшафтных пожаров из-за поджогов сухой травы.
Такие возгорания, особенно вблизи объектов коммунальной хозяйства, могут привести к повреждению оборудования и возможным перебоям в работе систем жизнеобеспечения. В связи с этим в компании «КрасКом» организованы дополнительное патрулирование и контроль за прилегающими территориями водозаборных, очистных и других технических сооружений.
«Чтобы праздничные дни прошли спокойно и без перебоев в обеспечении города жизненно важным ресурсом — питьевой водой, — подчеркивает генеральный директор “КрасКом Олег Гончеров. — Просим красноярцев соблюдать правила безопасности и воздержаться от поджогов травы и разведения открытого огня особенно на островах Енисея вблизи городских водозаборов”.
Напомним, что в «КрасКом», как и во всем Красноярске, уже действует особой противопожарный режим. На период майских праздников усилен состав и техническое оснащение аварийных бригад, а руководителям производственных подразделений рекомендовано не покидать пределы города.
Специалисты готовы оперативно реагировать на обращения жителей об утечках воды и засорах уличной канализации. Заявки принимаются круглосуточно по телефону 211−39−63.