«Важно рассказать эту историю»: в Красноярске показали фильм о подвиге речников с известным актером в главной роли

В национальном центре «Россия» состоялся показ фильма «Красноярск. Тыловики» о подвиге тружеников тыла.
Это не просто художественно-документальная лента из нескольких серий, а пронзительный рассказ о вкладе работников разных сфер в Великую Победу — в том числе речников Енисейского пароходства. Зрителями стали представители разных поколений: ветераны труда, курсанты, юнармейцы, сотрудники предприятий и отраслей, показанных в фильме.
Лента объединяет два формата: подлинные архивные кадры и художественную составляющую. Главные герои — дедушка, написавший книгу о трудовой доблести красноярцев, и его внук-школьник. Они находят общий язык и записывают подкаст о подвигах тыловиков. Роль писателя исполнил известный актер Владимир Стеклов, а внука и его подругу сыграли Арсений Метцгер и Дарья Степанова. После показа Дарья вместе с режиссером Владимиром Тарасовым и историком-краеведом Константином Карпухиным ответили на вопросы зрителей.
«Мы стремились через семейную историю рассказать историю Красноярска, наших бабушек и дедушек в такой захватывающей форме, которая будет понятна молодому зрителю, и при этом чтобы взрослые тоже могли посмотреть фильм вместе со своими детьми, — поделился режиссер Владимир Тарасов. — Отдельная невероятная история — это подвиг речников. Мы хотели отдать дань уважения женщинам, которые заменили мужчин, ушедших на фронт, и передать это не только с горькой, но и с воодушевляющей стороны — ведь они преодолевали большие трудности, чтобы наступил мир. Наш проект — с известным актером в главной роли, с большой командой — не мог состояться без поддержки таких компаний, как “Норникель”, РЖД, Сибирский институт развития креативных индустрий. Такой фильм требует вложений, и благодаря их поддержке удалось создать уникальный проект».
Фильм состоит из шести небольших серий, каждая из которых посвящена отдельному подвигу тружеников тыла — железнодорожников, ученых, изыскателей, заводчан, строителей, летчиков. Одна из серий создана при поддержке «Норникеля» и рассказывает о речниках Енисейского пароходства, перевозивших грузы по Енисею, обеспечивая снабжение объектов обороны.
Более 2000 речников ушли на фронты Великой Отечественной войны. Заменяя ушедших защищать Родину мужчин, на работу выходили подростки-курсанты, а тяжелые речные профессии осваивали женщины. В их числе была легендарная Любовь Степанькова — единственная женщина-механик в истории Енисейского флота и первая в этом роде во всем СССР. В военные годы для переправки плотов из леса разработали новую методику буксировки — идея принадлежала капитану-новатору Михаилу Лиханскому.
В то же время в Заполярье строился и работал Норильский комбинат, чья продукция стала опорой для обороны страны. Красноярские речники доставляли по Енисею на Крайний Север всё необходимое. За годы войны суда Енисейского пароходства перевезли свыше 3 млн тонн грузов для нужд фронта и оборонных предприятий.
«В войну не хватало всего — продовольствия, запчастей, оборудования, топлива. При этом у речников была важная задача в связи с особенностями Красноярского края, где на огромной площади возможно только водное сообщение. Даже мобилизация жителей с Севера на фронт производилась на судах Енисейского пароходства. С самого начала строительства Норильского комбината люди и материалы доставлялись на судах. Свою работу на флоте я начал в 1959 году на пароходе “Спартак” — именно на нем в 1935-м в Заполярье доставили первых рабочих для строительства комбината. В фильме ничего не приукрасили, даже было еще сложнее и тяжелее», — рассказал ветеран Енисейского речного пароходства, бывший капитан-наставник Владимир Рукосуев.
Как отметила депутат Законодательного Собрания края Ирина Субочева, у такого значимого фильма обязательно должно быть продолжение.
«У нас еще много людей, о которых нужно рассказывать. Окунувшись даже на несколько минут в эти тяжелейшие перевозки грузов по очень непростой реке, понимаешь, как важно показывать нашу историю. Потому что у нас растут дети, есть семьи, которые работают на этих предприятиях. Мы живем сейчас в совсем других условиях, и когда ты хотя бы на секунду задумываешься, какой ценой этот труд давался, у тебя сразу улетучивается: “Я устал”. Это уникальный проект, который хорошо будет смотреться детьми и подростками, он очень добрый и теплый, при этом каждая серия несет важную смысловую нагрузку», — подчеркнула Ирина Субочева.
Отметим, что федеральный проект «Тыловики.РФ» выиграл национальную премию «Герои большой страны» как лучший короткометражный фильм. Картины включены в постоянную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе и рекомендованы для показа в школах.