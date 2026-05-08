Дом на улице Горького отремонтируют перед запуском тоннелепроходческих щитов

Многоквартирный жилой дом по улице Горького отремонтируют перед запуском тоннелепрохдческих щитов. Там усилят фундамент в несколько этапов, рассказали в канале «Метро НН» в мессенджере MAX.
Напомним, что в 2024 году в жилом доме № 164 по улице Горького обнаружили трещины. Эксперты провели обследование и выяснили, что они появились на фасаде еще до начала переустройства инженерных сетей на Ошарской улице. Тогда здание включили в список объектов, за которыми ведется геотехнический мониторинг в зоне строительства метро. Это включено в проектную документацию.
Чтобы во время строительства метро трещины не увеличивались, был разработан специальный проект ремонта. Он включает укрепление фундамента, устранение возможных пустот и ремонт трещин в стенах.
Работы пройдут в несколько этапов. Сначала специалисты бурят наклонные скважины вдоль фундамента в определенных точках. Затем в скважины устанавливают инъекторы — оборудование для закачки цементной смеси. После затвердевания смесь делает фундамент более прочным и устойчивым. После укрепления фундамента в доме проведут восстановительный ремонт и устранят трещины в стенах.
«Эти работы необходимы для начала новой проходки тоннелей от тупиков за станцией “Горьковская”, которая стартует в ближайшее время», — пояснили метростроевцы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что метростроевцы почти завершили подготовку плиты для тоннелепроходческих щитов.