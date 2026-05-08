Заксобрание Красноярского края выпустило праздничный проект ко Дню Победы

«Моя бабушка Екатерина Петровна Рудова в войну была водителем грузовика, а после войны — готовила площадки для Ялтинской конференции. Она обучилась работе на ленд-лизовской технике и служила шофером в женском батальоне. Бабушка рассказывала, как они, девчонки, ездили на огромных “Студебекерах”, подкладывая на педали деревянные чурки, чтобы дотянуться до газа и тормоза».