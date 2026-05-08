Нижегородский легкоатлет установил рекорд на Казанском марафоне

Сергей Шаров пробежал дистанцию 10 километров быстрее всех за всю историю проведения соревнований.

Нижегородец Сергей Шаров стал обладателем золотой медали и установил новый рекорд трассы на Казанском марафоне. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 1 преодолел дистанцию в 10 километров за 28 минут 24 секунды.

Спортсмен тренируется под руководством Александра Абрамова. В этом году марафон в столице Татарстана стал одним из самых массовых спортивных событий, объединив около 45 тысяч профессионалов и любителей бега из разных регионов страны.

Программа соревнований включала классические дистанции на 3, 10, 21,1 и 42,2 километра, а также специальные забеги для детей.

