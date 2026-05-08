В КБР обновили мост через реку Терек на дороге Прохладный — Эльхотово

Ремонт моста через реку Терек на автодороге Прохладный — Эльхотово завершен в Кабардино-Балкарской Республике. Работы были выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР.
Длина мостового сооружения составляет 182 м. В рамках ремонта были установлены новые опорные части, полностью восстановлены несущие элементы, смонтированы колесоотбойники и деформационные швы. Для повышения безопасности участников дорожного движения обустроены современные тротуары для пешеходов, установлено перильное ограждение. На всем протяжении моста уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие.
«Опережающий темп реализации работ стал возможен благодаря профессионализму подрядных организаций и строгому контролю на всех этапах. Мы уверены, что обновленный мост прослужит жителям республики долгие годы, обеспечивая безопасный и комфортный проезд», — подчеркнул куратор объекта Назир Масаев.
Мост через реку Терек обеспечивает надежную связь между Майским и Терским районами республики. Благодаря своему расположению он ежегодно обслуживает большой поток автомобилей и способствует росту деловой активности, развитию местных предприятий и улучшению качества жизни населения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.