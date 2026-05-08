Крупная авария оставила часть Актау без питьевой воды

В Актау временно ограничили подачу питьевой воды в нескольких микрорайонах города. Об аварии сообщили в «Каспий жылу, су арнасы».
По информации коммунального предприятия, около 23:00 7 мая произошел крупный порыв на водопроводной сети рядом с акиматом Мангистауской области. Из-за этого подачу воды пришлось остановить для проведения ремонтных работ.
Без питьевой воды остались жители микрорайонов № 9, 10, 11, 12 и 14. Кроме того, еще одна авария произошла у дома № 62 в 15 микрорайоне. Там после реконструкции водопроводных сетей, которую проводило ТОО «Шанс-21», снова выявили повреждение трубопровода. В связи с этим воду отключили с 06:05.
В КЖСА сообщили, что аварийно-восстановительные работы начались ночью и продолжаются до сих пор. «После отключения требуется определенное время для полного освобождения трубопровода от воды, поэтому восстановление подачи происходит не сразу. Специалисты работают над скорейшим устранением проблемы», — сообщили в предприятии.
Жителей города попросили отнестись к ситуации с пониманием и поблагодарили за терпение.