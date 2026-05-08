Крупная авария оставила часть Актау без питьевой воды

Жители сразу нескольких микрорайонов Актау остались без питьевой воды. Причиной стал крупный порыв на сетях водоснабжения, который произошел ночью рядом со зданием акимата Мангистауской области, передает Lada.kz.

Источник: Nur.kz

В Актау временно ограничили подачу питьевой воды в нескольких микрорайонах города. Об аварии сообщили в «Каспий жылу, су арнасы».

По информации коммунального предприятия, около 23:00 7 мая произошел крупный порыв на водопроводной сети рядом с акиматом Мангистауской области. Из-за этого подачу воды пришлось остановить для проведения ремонтных работ.

Без питьевой воды остались жители микрорайонов № 9, 10, 11, 12 и 14. Кроме того, еще одна авария произошла у дома № 62 в 15 микрорайоне. Там после реконструкции водопроводных сетей, которую проводило ТОО «Шанс-21», снова выявили повреждение трубопровода. В связи с этим воду отключили с 06:05.

В КЖСА сообщили, что аварийно-восстановительные работы начались ночью и продолжаются до сих пор. «После отключения требуется определенное время для полного освобождения трубопровода от воды, поэтому восстановление подачи происходит не сразу. Специалисты работают над скорейшим устранением проблемы», — сообщили в предприятии.

Жителей города попросили отнестись к ситуации с пониманием и поблагодарили за терпение.