По правому берегу Красноярска запустили трамвай Победы

Платформа, оформленная в честь праздника, уже вышла на линию.

Источник: Комсомольская правда

8 мая в честь Дня Победы по правобережью Красноярска начал курсировать особый праздничный трамвай. Как рассказали в администрации города, на машине воссоздали фрагмент окопа с техникой и вооружением.

На платформе установили динамик, из которого играют песни военных лет.

Завтра трамвай можно будет увидеть с 09:00 до 21:00. Он будет курсировать по кольцевому маршруту «Красноярский рабочий — Мичурина — Щорса — 60 лет Октября — Матросова — Предмостная площадь».

Такой атмосферный трамвай поздравляет красноярцев уже шестой год подряд.

В субботу в нашем городе отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — одну из самых значимых дат в истории страны. В Красноярске пройдут торжественные митинги, концерты, патриотические акции и культурные события, объединяющие разные поколения.

Не пропустить самые интересные и важные мероприятия поможет наш материал.