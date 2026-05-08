Утром 8 мая в Таганроге сняли ракетную опасность

Глава Таганрога сообщила о снятии воздушной угрозы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в том числе в Таганроге, объявили отбой ракетной опасности и угрозы применения БПЛА. Об этом утром 8 мая сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, после ночной воздушной атаки ракетную угрозу в Таганроге объявили около 8:44. Опасность сохранялась до 10:06, в это время Светлана Камбулова опубликовала информацию об отмене тревоги.

Во время воздушной опасности утром 8 мая в Таганроге была приостановлена работа всех трамваев. Потом электротранспорт запустили в штатном режиме.

Напомним, в течение прошедшей ночи от обломков БПЛА в Таганроге пострадал гараж частного дома. По информации властей, открытого горения горения не было. Также разрушения зафиксировали в Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.

Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше