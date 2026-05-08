«Авангард» из-за закрытия аэропорта в Ярославле может отправиться в Москву

Омский «Авангард» после поражения в Ярославле столкнулся со сложностями с возвращением в Омск. Игра, напомним, прошла еще в среду, 6 мая 2026 года. Однако на момент публикации, днем в пятницу, 8 мая, хоккеисты все еще остаются в Ярославле: аэропорт Туношна закрыт, самолеты не вылетают. Вероятно, команде придется отправиться в Москву, чтобы вылететь в Омск оттуда.

"Команда все еще в Ярославле, так как аэропорт все еще закрыт.

Сейчас стараемся организовать вылет из Москвы", — официально сообщили в омском хоккейном клубе.

Напомним, в Омск «Авангард» должен был прилететь чартерным рейсом. Ранее в клубе сообщили, что предупредят болельщиков о возвращении команды, а также предложили встретить «ястребов» дома как победителей.

Добавим, что перед вылетом на седьмой матч из Омска во вторник, 5 мая, наблюдалась обратная ситуация. Обе команды после шестого матча не могли улететь в Ярославль также из-за закрытого аэропорта.

«Авангард» выбыл из борьбы за Кубок на стадии полуфинала. Команда вела в серии 3:1, однако «Локомотив» сумел сравнять этот счет и забрать победу во втором овертайме седьмого матча.