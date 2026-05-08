«Авангард» из-за закрытия аэропорта в Ярославле может отправиться в Москву

Омский «Авангард» после поражения в Ярославле столкнулся со сложностями с возвращением в Омск. Игра, напомним, прошла еще в среду, 6 мая 2026 года. Однако на момент публикации, днем в пятницу, 8 мая, хоккеисты все еще остаются в Ярославле: аэропорт Туношна закрыт, самолеты не вылетают. Вероятно, команде придется отправиться в Москву, чтобы вылететь в Омск оттуда.