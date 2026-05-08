Курс тенге: аналитики ожидают колебания доллара в диапазоне 460−470

При этом впереди у рынка еще три выходных дня, включая понедельник, передает DKNews.kz.
По итогам торгов среды курс доллара США составил 463,34 тенге.
Нефть продолжает снижаться.
Стоимость нефти марки Brent продолжает движение вниз. Баррель сырья опустился до 99,48 доллара.
При этом аналитики обращают внимание, что нефтяные котировки пока практически не реагируют на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке, произошедшее ночью.
На мировых рынках сохраняется осторожное отношение к рисковым активам, что также влияет на валютные настроения.
Ожидания по курсам валют.
Согласно прогнозам экспертов, в пятницу ожидаются следующие диапазоны колебаний иностранных валют:
доллар США — 460−470 тенге; евро — 540−550 тенге; российский рубль — 6,15−6,25 тенге; китайский юань — 68−69 тенге.
Участники рынка будут внимательно следить за динамикой нефти, внешним фоном и активностью торгов перед длительными выходными.