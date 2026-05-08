Светов обратил внимание на то, что украинская сторона не объявляла о перемирии — в Киеве ввели «режим тишины». И в рамках этого режима они сразу же продолжили действовать. Такая же ситуация, по его словам, складывалась во время пасхального перемирия и в ходе предыдущих попыток остановить огонь.
Эксперт убежден, что Украина не станет выполнять условия перемирия. Он подчеркнул, что ждать осуждения от западной общественности в адрес Киева не приходится.
«Ну, пожалуйста, слова госпожи [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен, которая говорит, что Россия несерьезно относится к переговорам о мире. Россия несерьезна. А со стороны [главы евродипломатии] Каи Каллас или там других премьер-министров, президентов Западной Европы мы все время слышим: Россия должна доказать свою готовность к перемирию. Россия должна сделать это, обязана сделать это, а Украина ничего не должна, не обязана выполнять», — заявил собеседник ИС «Вести».
Ранее сообщалось, что объявленное Россией перемирие вступило в силу в полночь 8 мая. Оно будет действовать до 10 мая. Минобороны РФ уже зафиксировало удары ВСУ по российской стороне.