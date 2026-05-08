Судоисполнитель ничего не делал и хотел получить полмиллиона тенге в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе суда, специализированный межрайонный административный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел административное дело по иску гражданина к частному судебному исполнителю о признании незаконным постановления об утверждении суммы оплаты деятельности ЧСИ.
Судом установлено, что исполнительное производство о взыскании алиментов находилось в производстве нескольких частных судебных исполнителей с 2018 года. В 2022 году производство было передано ответчику. В декабре 2025 года, после погашения задолженности по алиментам, частным судебным исполнителем было вынесено постановление об утверждении оплаты деятельности в размере 529 462 тенге, что составило 15% от суммы задолженности.
Истец, не согласившись с данным постановлением, обратился в суд, указав, что не был своевременно уведомлен о наличии задолженности и не получал извещений от судебного исполнителя. В ходе судебного разбирательства было установлено, что ответчиком в течение длительного времени фактически не принимались меры по принудительному исполнению исполнительного документа, не осуществлялся надлежащий контроль за удержаниями из доходов должника, а задолженность определялась несвоевременно.
Суд отметил, что оплата деятельности частного судебного исполнителя является вознаграждением за реально совершенные исполнительные действия и принятые меры принудительного исполнения. Нахождение исполнительного документа в производстве само по себе не является безусловным основанием для взыскания оплаты деятельности ЧСИ.
Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что оспариваемое постановление не соответствует принципам соразмерности, справедливости и разумности, предусмотренным административным законодательством.
Решением суда административный иск удовлетворен: постановление частного судебного исполнителя об утверждении суммы оплаты деятельности признано незаконным и отменено. Также на ответчика возложена обязанность отменить исполнение указанного постановления после вступления решения суда в законную силу.
Решение суда вступило в законную силу.