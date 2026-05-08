Врач Соломатина заявила, что немытые шампуры и решётки могут провоцировать рак

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с РИАМО предупредила о рисках для здоровья при использовании немытых шампуров и решёток для гриля. По её словам, это может привести к развитию рака из-за образования канцерогенов.
Соломатина сравнила использование немытых инструментов для гриля с практикой наших бабушек, которые не мыли сковородки для экономии жира. Она отметила, что многие люди в те времена страдали от онкологических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой.
Врач подчеркнула, что канцерогены, образующиеся при использовании немытых шампуров и решёток, разрушают ткани и клетки организма, что ускоряет развитие недугов. В худшем случае это может привести к нарушению апоптоза — процесса, при котором старые клетки отмирают, а новые появляются путём деления. Нарушение этого процесса способствует образованию злокачественных опухолей.
Также Елена Соломатина напомнила о рисках, связанных с использованием одноразовой пластиковой посуды для горячих блюд. Она отметила, что не вся пластиковая посуда выдерживает высокие температуры, и её использование может привести к выделению вредных веществ.
Соломатина рекомендовала избегать использования дешёвой пластиковой посуды для горячих блюд и пикников, так как она не рассчитана на высокие температуры и воздействие солнечных лучей.
