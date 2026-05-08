Суханов: в основе названия Ледового дворца на Стрелке лежат коммерческие интересы

«Конечно, отношение болельщиков к названию новой Ледовой арены в Нижнем Новгороде сейчас неоднозначное. Кому-то не нравится написание латиницей. Я считаю, что сейчас из-за этого не нужно ломать копья. Нужно время, чтобы привыкнуть», — заявил в беседе с ИА «Время Н» нижегородский политолог Александр Суханов, комментируя споры вокруг названия «VOLGA Арена», который получил Ледовый дворец на Стрелке.
По мнению эксперта, в основе названия лежат прежде всего коммерческие интересы.
«Скорее всего, маркетологи нацелены на признание бренда за рубежом. Ведь здесь планируется проводить и международные матчи. Написание на латинице иностранцам привычнее. Это будет совместимо с названиями мировых арен, привлечет больше внимания», — считает Александр Суханов.
Он добавил, что авторам проекта нужно провести разъяснительную работу с болельщиками по поводу названия арены.
«Поскольку это коммерческий бренд, то нарушения закона о русском языке здесь нет», — заключил политолог.