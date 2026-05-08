Сотрудники нижегородского МЧС поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем и Днем Победы

Сотрудники и молодежный совет Главного управления МЧС России по Нижегородской области поздравили ветерана и участника Великой Отечественной войны Ивана Андреевича Ляшкова со 100-летним юбилеем и наступающим Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Иван Андреевич поделился с гостями воспоминаниями о трудных, но славных военных годах, о товарищах по оружию и о том, как важно сохранять мир и передавать память о том времени следующим поколениям.
«Мы поздравляем Ивана Андреевича с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и заботы от родных и близких! Пусть каждый день приносит радость и счастье!» — говорится в сообщении.
