Сколько дней россияне будут работать летом 2026 года

Летом 2026 года россияне будут работать 65 дней, это больше, чем за тот же период в прошлом году, пишет «РИА Новости» со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую.
«Лето 2026 года действительно окажется более “рабочим” по сравнению с прошлым годом: в календаре насчитывается 65 рабочих дней, что на два дня больше, чем летом 2025 года», — уточнила собеседница агентства.
Ситуация связана с тем, что государственные праздники в 2026 году не предполагают дополнительных переносов выходных на лето, так что рабочих дней будет больше.
Длинные выходные в 2026 году
В 2026 году 365 дней, из них при пятидневной рабочей неделе 247 рабочих и 118 праздничных и выходных дней. Россияне отдыхали три дня подряд с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая. Продолжительные выходные были приурочены к празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня и 1 Мая.
После длинных выходных весной (в марте и мае) следующие трехдневные выходные приходятся на июнь и приурочены к празднованию Дня России. В четверг, 11 июня, будет сокращенный рабочий день. Выходные продлятся с 12 по 14 июня.
Вторник, 3 ноября, — сокращенный предпраздничный день перед Днем народного единства, выходной выпадает на среду, 4 ноября. Последним рабочим днем в декабре 2026-го будет среда, 30 декабря. 31 декабря — нерабочий день.
Производственный календарь на 2027 год
Недавно Минтруд представил проект производственного календаря на 2027 год. Согласно ему новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 31 декабря по 10 января. В следующем году пять раз будут выходные по три дня: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня.
Кроме того, в 2027 году пройдут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье). 31 декабря 2027 года — нерабочий день.