Сколько дней россияне будут работать летом 2026 года

Недавно Минтруд представил проект производственного календаря на 2027 год. Согласно ему новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 31 декабря по 10 января. В следующем году пять раз будут выходные по три дня: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня.