В ростовском селе обломки БПЛА повредили 50 частных домов

В ростовском селе Чалтырь обломки БПЛА повредили 50 частных домов и 3 автомобиля.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая — РИА Новости. Обломки БПЛА повредили 50 частных домов и три автомобиля в селе Чалтырь Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Мясниковском районе в селе Чалтырь по данным на 10.30 в результате падения обломков БПЛА повреждено 50 частных домов и три автомобиля», — написал он в Telegram.

Обследование домов продолжается.

В городах и районах, которые пострадали в результате падания обломков БПЛА, созданы комиссии по оценке ущерба, введен режим ЧС в границах поврежденных домов.

Жителям будет оказана вся необходимая помощь, заверил губернатор.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше