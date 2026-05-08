В Экибастузе водитель «изобрел» госномера из картона и лишился авто

Оказалось, что водитель решил не тратиться на дубликаты госномеров и изготовил их самостоятельно из обычного картона и черного маркера.
Но тяга к искусству не спасла от закона. Полицейские «дизайн» не оценили:
«За использование поддельных государственных регистрационных номерных знаков водитель привлечен к административной ответственности. Автомашина помещена на специальную стоянку».
Также отмечено, что материалы переданы в суд.
Немного ранее сообщалось, что в Казахстане хотят пересмотреть механизм лишения прав водителей с серьезными болезнями.