Не менее 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из аэропортов на юге России

АТОР: более 80 рейсов задержали и отменили в аэропортах юга России.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более 80 рейсов задержаны и отменены в южных аэропортах России, как минимум 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из-за приостановки работы аэропортов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Работа 13 аэропортов юга РФ приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, сообщил ранее Минтранс.

«В южных аэропортах России задержаны и отменены уже более 80 рейсов. По предварительной оценке аналитиков АТОР на 10:00 8 мая, в ожидании вылета находятся не менее 14 тысяч пассажиров. В основном речь идет о рейсах по России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация — в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток.

