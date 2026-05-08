Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где смотреть Парад Победы в Новосибирске 9 мая?

Даём список трансляций.

Источник: Mail.ru

В Новосибирске 8 и 9 мая организуют прямые трансляции мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в департаменте связи и информатизации мэрии города.

8 мая в 15:00 телеканал ОТС покажет торжественное собрание и праздничный концерт из большого зала Новосибирского театра оперы и балета.

Одноклассники: ok.ru/live/14539375844866

Вечером, в 22:00, в эфир выйдет акция «Свеча памяти» с Монумента Славы.

Одноклассники: ok.ru/live/14539674820098

9 мая с 10:00 новосибирцы смогут посмотреть парад войск Новосибирского гарнизона. Трансляцию проведут телеканал ОТС, а также каналы «Сибирь 24» и ГТРК.

Одноклассники: ok.ru/live/14540946677250

Также трансляция будет доступна на сайте «Вести Новосибирск»: www.nsktv.ru/

ВКонтакте ГТРК: vk.com/nsktv_ru

С 10:30 начнётся прямой эфир шествия «Бессмертного полка».

Одноклассники: ok.ru/live/14540306980354

В 19:45 в эфире телеканала ОТС и онлайн покажут праздничный концерт и салют на площади Ленина.

Также все основные трансляции будут доступны на городском портале: tv.novo-sibirsk.ru