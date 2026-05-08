Где смотреть Парад Победы в Новосибирске 9 мая?

В Новосибирске 8 и 9 мая организуют прямые трансляции мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в департаменте связи и информатизации мэрии города.
8 мая в 15:00 телеканал ОТС покажет торжественное собрание и праздничный концерт из большого зала Новосибирского театра оперы и балета.
ВКонтакте: vkvideo.ru/video-28915774_456276778
Одноклассники: ok.ru/live/14539375844866
Вечером, в 22:00, в эфир выйдет акция «Свеча памяти» с Монумента Славы.
ВКонтакте: vkvideo.ru/video-28915774_456276779
Одноклассники: ok.ru/live/14539674820098
9 мая с 10:00 новосибирцы смогут посмотреть парад войск Новосибирского гарнизона. Трансляцию проведут телеканал ОТС, а также каналы «Сибирь 24» и ГТРК.
ВКонтакте: vkvideo.ru/video-28915774_456276782
Одноклассники: ok.ru/live/14540946677250
Также трансляция будет доступна на сайте «Вести Новосибирск»: www.nsktv.ru/
ВКонтакте ГТРК: vk.com/nsktv_ru
С 10:30 начнётся прямой эфир шествия «Бессмертного полка».
ВКонтакте: vkvideo.ru/video-28915774_456276780
Одноклассники: ok.ru/live/14540306980354
В 19:45 в эфире телеканала ОТС и онлайн покажут праздничный концерт и салют на площади Ленина.
Также все основные трансляции будут доступны на городском портале: tv.novo-sibirsk.ru