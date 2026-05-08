КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Железногорск присоединился к Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2026» «Пост № 1» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ежегодно «Вахта памяти» проводится на площади Победы, где 7 и 8 мая юнармейцы школ города и воспитанники детско-юношеского центра «Патриот» несут почетный караул.
В церемонии приняли участие депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Глеб Шелепов и Юрий Разумник, представители городских организаций, участники Движения первых, а также все желающие выразить почтение героям.