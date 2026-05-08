Отопительный сезон в Перми завершается с 8 мая, сообщил глава города Эдуард Соснин.
Ресурсоснабжающие организации постепенно переведут на летний режим объекты генерации, насосные станции, малые котельные и центральные тепловые пункты. После этого начнутся гидравлические испытания тепловых сетей — проверка на плотность и прочность.
Всего проверят около 1,7 тысячи километров теплосетей, подготовят более 400 тепловых пунктов, отремонтируют четыре ТЭЦ, водогрейные и малые котельные по всему городу. К зиме подготовят почти 700 социальных объектов (детсады, школы, больницы), более 200 зданий учебных заведений и около 6 тысяч многоквартирных домов.
Управляющие компании и ТСЖ обязаны заранее проинформировать жильцов об отключении горячей воды на время проверок. Объявления появятся на подъездах, также информацию можно уточнить по телефонам, указанным в квитанциях.
«Тепло в домах отключаем, но для коммунальщиков это начало сезона активных ремонтных работ. Сейчас важно качественно подготовиться к зиме, чтобы потом было меньше аварий и неудобств для жителей», — подчеркнул мэр.