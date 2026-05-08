Опасные флешки подкидывают злоумышленники к офисам россиян

Найденное устройство не стоит подключать.

Источник: Хабаровский край сегодня

Флешки с вредоносным программным обеспечением начали находить россияне. Средство хранения данных подбрасывают злоумышленники в основном около офисов, на парковках бизнес-центров, в лифтах, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».

Найденное устройство эксперты советуют никуда не подключать, независимо от того, как оно выглядит и где было найдено. Так, зачастую на нем может находиться замаскированный под документ или фото файл, который при открытии автоматически запускает вредоносное ПО на устройство.

— Также обычная флешка может вывести из строя компьютер, подавая высокое напряжение через порт, или оказаться не накопителем, а взрывчаткой. Так, после получения доступа к компьютеру атака развивается уже внутри системы: считываются сохраненные пароли, токены, файлы, переписка, конфиденциальная информация, а также происходит уничтожение или шифрование важных данных, — приводят слова эксперта по информационной безопасности РИА Новости.

Помимо этого, злоумышленники могут получить точку входа во внутреннюю сеть компании, к другим компьютерам, системам и сервисам. Не исключена и вероятность того, что может начаться самостоятельное скачивание вредоносного приложения или изменение настройки системы.