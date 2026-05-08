Шествие, концерты, «Бессмертный полк» и салют: Красноярск масштабно отметит День Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 мая Красноярск вместе со всей страной отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Во всех районах города подготовлена большая праздничная программа.
День начнется в 09:00 с церемонии поднятия копии Знамени Победы на площади перед зданием городской администрации. В мероприятии примут участие глава Красноярска Сергей Верещагин, ветераны, бойцы специальной военной операции, представители молодежных патриотических движений и участники всероссийского автопробега «Одна Родина — одна семья». Одновременно главные городские часы исполнят песню «День Победы».
Затем основные события переместятся к Мемориалу Победы, где в 10:00 состоятся митинг и возложение цветов к Вечному огню.
Одной из центральных площадок праздника традиционно станет правобережье Красноярска. В 11:30 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» начнется театрализованный пролог с участием лучших творческих коллективов. После этого по проспекту пройдут парадные расчеты воинских частей, силовых структур, вузов, молодежных объединений и патриотических клубов.
В этом году формат парада скорректировали исходя из общей концепции проведения шествий в городах России. Историческая техника не будет участвовать в движении колонны — ее разместят на специальной демонстрационной площадке рядом с местом проведения мероприятия.
Одним из самых ожидаемых событий вновь станет шествие «Бессмертного полка». Оно начнется в 13:30 и пройдет по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» от стелы «Город трудовой доблести» через улицы Индустриальную, Юности и Малаховскую. Тысячи красноярцев пронесут портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.
Большая концертная программа стартует в 14:00 на Театральной площади. Для жителей и гостей города выступят победители молодежного фестиваля «Голос Победы», творческие коллективы и артисты Красноярска. В программе — песни военных лет, современные патриотические композиции, стихи и хореографические постановки, посвященные подвигу советского народа.
Вечером праздничная атмосфера сохранится сразу на нескольких площадках. В 18:00 в Пушкинском сквере пройдет программа всероссийского арт-проекта «Рио-Рита — радость Победы», где прозвучат популярные песни военных лет. Финальной точкой праздника станет большой концерт на площади Мира, который продлится с 20:00 до 22:00. После него в городе прогремит праздничный салют. Наблюдать его можно будет напротив гостиницы «Огни Енисея» и торгового центра «Красноярье».
Отдельную программу подготовили и для любителей спорта. В 09:00 на Центральной набережной стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
Праздничные мероприятия охватят все районы Красноярска. В Центральном районе будут работать фронтовые бригады и караоке-площадка «Голос Победы». В Железнодорожном районе жителей ждут торжественный митинг, ретропрограмма, полевая кухня и выставка военной техники. В Кировском районе состоятся концерт, гала-фестиваль патриотической песни и развертывание масштабной копии Знамени Победы.
Насыщенную программу подготовили также в Советском, Ленинском, Свердловском и Октябрьском районах. Для горожан организуют митинги памяти, концерты, тематические выставки, мастер-классы, фотозоны, полевые кухни и выступления творческих коллективов. Во многих локациях будут работать интерактивные площадки, а школьники, юнармейцы и ветераны примут участие в памятных акциях и несении почетного караула.
Торжественные мероприятия также пройдут в поселках Минино, Элита и деревне Песчанка. В 12:00 в мкр. Геолог поселка Минино возле памятника ВОВ состоится торжественный митинг «Подвигу жить в веках». В 16:00 в Доме культуры пройдет большой концерт для жителей. В поселке Элита в 10:00 возле Мемориала пройдет митинг «Война. Победа. Память. Мы». В деревне Песчанка в 10:00 проведут митинг и концерт.
