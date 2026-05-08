В Новосибирске начали пробный ремонт одной из ключевых дорог города

В Новосибирске на участке улицы Выборной длиной 150 метров началась пробная укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Источник: Сиб.фм

Для работ используется щебёночно-мастичная смесь, устойчивая к образованию колеи и рассчитанная на высокие транспортные нагрузки. Перед этим дорожники сняли около 22 тысяч квадратных метров старого покрытия, после чего почти по всей площади уложили выравнивающий слой.

По словам главы города, после завершения лабораторных испытаний качества покрытия на участке начнётся полноценный ремонт улицы Выборной. Работы охватят протяжённый отрезок дороги — от ТЭЦ-5 до улицы Взлётной.

Ремонт планируется провести поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и общественного транспорта.