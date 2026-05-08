В Новосибирске начали пробный ремонт одной из ключевых дорог города

Для работ используется щебёночно-мастичная смесь, устойчивая к образованию колеи и рассчитанная на высокие транспортные нагрузки. Перед этим дорожники сняли около 22 тысяч квадратных метров старого покрытия, после чего почти по всей площади уложили выравнивающий слой.
По словам главы города, после завершения лабораторных испытаний качества покрытия на участке начнётся полноценный ремонт улицы Выборной. Работы охватят протяжённый отрезок дороги — от ТЭЦ-5 до улицы Взлётной.
Ремонт планируется провести поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и общественного транспорта.