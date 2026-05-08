Туристам назвали оптимальный срок покупки авиабилетов

Авиабилеты лучше покупать за полгода до поездки. Такой совет дал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.
Как пишет «Север-Пресс», Редькин пояснил, что планы на отпуск люди обычно отдают начальнику в декабре, а в феврале уже можно спокойно покупать билеты — глубина продаж как раз составляет полгода.
Самые пиковые месяцы — начало июня и конец августа. В июне все улетают в отпуск, в августе возвращаются, из-за этого возникает односторонняя загрузка самолетов.
