В Новосибирске призвали не забывать о сути 9 Мая на фоне длинных выходных

В России приближается один из главных государственных праздников — День Победы, который ежегодно отмечают 9 мая. В 2026 году страна отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В преддверии праздника в российских городах проходят памятные и торжественные мероприятия, акции, концерты и репетиции военных парадов. Традиционно центральным событием станет парад Победы, а жители страны примут участие в шествии Бессмертного полка, который пройдёт в центре Новосибирска.
Сегодня значение Дня Победы для многих россиян остаётся не только государственным, но и глубоко личным праздником, связанным с памятью о родственниках-фронтовиках и истории семьи. Для одних 9 Мая — это участие в парадах и памятных акциях, для других — возможность провести время с близкими и вспомнить подвиг предков.
Чтобы понять, изменились ли традиции этого праздника с советских времён и в чём выражается его особая значимость для россиян в настоящее время, корреспондент Om1 Новосибирск обсудил роль Дня Победы в жизни России с председателем Союза отцов Новосибирской области Сергеем Майоровым.
«9 Мая для россиян это не просто “красный день календаря”. Это стержень нашей национальной идентичности. Сегодня, когда попытки переписать историю и принизить подвиг советского солдата не прекращаются ни на Западе, ни в некоторых постсоветских странах, День Победы приобретает ещё более мощное консолидирующее значение», — сказал собеседник издания.
Сергей Майоров подчеркнул, что для «Союза отцов» это в первую очередь праздник передачи памяти, от деда к отцу, от отца к сыну. По словам лидера новосибирских отцов, именно глава семьи несёт ответственность за то, чтобы ребёнок знал правду о войне, чтил ветеранов и понимал: наша свобода и независимость имеют свою цену — 27 миллионов жизней, которые заплатил советский народ.
«В Советском Союзе День Победы был поистине всенародным, очень светлым и строгим праздником. Я помню начищенные до блеска медали на пиджаках стариков, которых мы называли “фронтовиками”. Не было шоу с лазерами, но были настоящая радость и гордость. Это было искренне. Парад по телевизору смотрела вся страна», — поделился воспоминаниями Сергей Майоров.
Спикер сказал, что сегодня праздник стал масштабнее технически, но потерял часть искренней теплоты — в том числе потому, что свидетелей той войны среди нас всё меньше. При этом председатель «Союза отцов» региона назвал «Бессмертный полк» гениальным продолжением традиции.
«Акцию подхватили миллионы, и это наша новая искренность», — подчеркнул собеседник издания.
Однако, по его словам, есть и тревожные моменты. Сергей Майоров заметил, что сегодня некоторые граждане воспринимают 9 Мая просто как дополнительный выходной или повод для гуляний, не вникая в суть.
«Шашлыки и салюты порой заслоняют память. Государство делает очень много: парады, реконструкции, помощь ветеранам. Торжественность должна быть, но торжественность праздника измеряется не децибелами маршей, а слезами на глазах и готовностью защищать Родину, как наши деды!» — резюмировал лидер новосибирского Союза отцов.